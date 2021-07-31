АМКУ перевірить ціни на обов'язкові ПЛР-тести

Антимонопольний комітет перевірить скарги щодо завищення цін під час тестування на коронавірус у пунктах пропуску через кордон, повідомляє Кореспондент.

Так, скарги надійшли на ціноутворення тестів, які є обов'язковими в пунктах пропуску для іноземців та осіб без громадянства, які прибувають з Індії, Великобританії і Північної Ірландії, Росії, Португалії.

У зверненнях йдеться про процедури визначення клінік або лабораторій, які отримують право надавати відповідні послуги.

В АМКУ вважають, що зазначені вимоги створюють передумови для монополізації ринку експрес-тестування на кожному окремому пункті пропуску.

Нагадаємо, з 5 серпня в Україні повернуть ПЛР-тестування для невакцинованих під час в'їзду в країну. А для тих, хто в'їжджає з Індії і Росії, - 14-денну ізоляцію.