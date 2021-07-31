В Україні оголосили штормове попередження

На 31 липня в Україні оголошене штормове попередження. В деяких областях очікуються грози, град та шквали, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погіршення погоди прогнозують у східних та західних областях, а саме в:

  • Рівненській,
  • Волинській,
  • Тернопільській,
  • Львівській,
  • Івано-Франківській,
  • Закарпатській,
  • Запорізькій,
  • Донецькій,
  • Луганській областях.

Там прогнозують грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий).

В Україні оголосили штормове попередження: де погіршиться погода

Автор: Инна Собора

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