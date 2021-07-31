В Україні оголосили штормове попередження

На 31 липня в Україні оголошене штормове попередження. В деяких областях очікуються грози, град та шквали, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погіршення погоди прогнозують у східних та західних областях, а саме в:

Рівненській,

Волинській,

Тернопільській,

Львівській,

Івано-Франківській,

Закарпатській,

Запорізькій,

Донецькій,

Луганській областях.

Там прогнозують грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий).

Автор: Инна Собора