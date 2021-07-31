У Туреччині в небі помітили яскравий спалах - упав метеорит

Вночі, 31 липня, в Туреччині, де спалахнули масштабні пожежі, над Ізміром упав метеорит. Очевидці повідомляють про вибух, який стався після падіння, повідомляє Сегодня.

"Сьогодні в 1:54 над Ізмір упав метеор. Ніяких заяв від влади поки не надходило" , – написав очевидець Халіл Бакміс.

Попередньо відомо, що небесний об'єкт впав у районі 00:54 за Києвом, це супроводжувалося яскравими спалахами.

Відзначимо, оскільки Туреччину охоплюють масштабні лісові пожежі, погляди і камери місцевих жителів спрямовані в нічне небо. Деякі з очевидців вважають падіння метеорита вказівкою на низку лих, які очікують країну в майбутньому.