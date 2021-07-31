Стало відоме ім'я нового суперника Ломаченка

Український боксер Василь Ломаченко, який напередодні натякнув на дату свого наступного бою, дізнався ім'я майбутнього опонента, повідомляє УНИАН.

Журналіст-інсайдер Ден Рафаель у себе в Twitter повідомив, що українець проведе поєдинок з представником Гани Річардом Коммі (30-3, 27 КО), який є колишнім чемпіоном світу за версією IBF.

Орієнтовна дата бою - 11 грудня.

У грудні 2019 року Коммі програв технічним нокаутом Теофімо Лопесу у другому раунді. У лютому 2021 року Річард нокаутував Джексона Марінеса в шостому раунді.

Зазначимо, що Ломаченко є екс-чемпіоном світу у трьох вагових категоріях.

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