У Києві вводиться обмеження на в'їзд транспорту

Через високу температуру повітря в суботу, 31 липня, з 11:00 в’їзд у Київ великовагового транспорту обмежено.

﻿Про це повідомила пресслужба﻿ Патрульної поліції Києва.

"В’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн обмежено через перевищення денної температури повітря понад +28°С" , - йдеться в повідомленні.

Обмеження вводяться на всіх під’їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00).