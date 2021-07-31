Бензин подорожчав: АЗС значно переписали ціни

За підсумками липня автомобільні бензини додали у вартості. А-92 в середньому подорожчав на 53 коп., А 95-й - на 48 коп. Станом на 30 липня вартість літра склала 29,29 грн і 30,23 грн відповідно. Це випливає з даних Консалтингової групи "А-95", повідомляє UBR.

А-92

Ціни підняли більшість мереж, тільки три залишили на колишньому рівні - "Укр-Петроль", "Авіас" і "Укрнафта" (27,8, грн, 27,95 грн і 28 грн). Ніхто з продавців не знизив вартість. Найбільше подорожчало паливо на заправках Marshal.

П'ятірка мереж-лідерів по зростанню цін у липні виглядає таким чином:

Marshal - на 1,5 грн, до 28,2 грн;

"Татнафта-АЗС-Україна" - на 1,32 грн, до 29,88 грн;

Socar - на 1,26 грн, до 31,24 грн;

Sun Oil - на 1,11 грн, до 28,12 грн;

WOG, ОККО, "Паралель", "Нефтек", KLO - на 1 грн, перші чотири - до 30,99 грн, а остання - до 30,89 грн.

Найдорожче продають бензин АЗС "Автопорт" і Socar - 31,3 грн і 31,24 грн відповідно. Найдешевше пальне на заправках "Укр-Петроль" - 27,8 грн за літр.

А-95

У цій категорії також більшість заправок підвищили вартість, і ніхто з компаній не опустив ціну. Тільки "Укр-Петроль", "Авіас" і "Укрнафта" залишили її на колишньому рівні - 28,8 грн, 28,95 грн і 29 грн.

Найбільше бензин цієї марки подорожчав на таких АЗС:

"Татнафта-АЗС-Україна" - на 1,62 грн, до 31,2 грн;

Marshal - на 1,5 грн, до 29,2 грн;

KLO - на 1,2 грн, до 31,29 грн;

Sun Oil - на 1,11 грн, до 29,12 грн;

"Нефтек" - на 1 грн, до 31,49 грн.

Станом на кінець липня найдорожчий бензин зафіксований на заправках "Паралель", де ціна майже досягла 33 грн, без 1 копійки. Найдешевше можна заправитися на АЗС "Укр-Петроль", заплативши 28,8 грн за літр.