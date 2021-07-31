Чемпіонка світу з України завершила кар'єру після невдачі на Олімпіаді

Чемпіонка світу з легкої атлетики 2011 року, чемпіонка Європи-2010 і багаторазова чемпіонка України Ольга Саладуха прийняла рішення завершити професійну кар'єру після невдалого виступу на Олімпіадi-2020. 38-річна уродженка Донецька не змогла пробитися у фінал Ігор у потрійному стрибку, повідомляє Обозреватель.

Ольга Саладуха

Для подолання сита кваліфікації Саладусі потрібно було стрибнути з показником вище 14,40. Саладуха показала 13,91 м.

У себе в Facebook Ольга зізналася, що після 29 неймовірних років в спорті, чотирьох Олімпіад, першостей світу та Європи, прийшов час "перегорнути цю сторінку життя і долати нові вершини".

"Так, хотілося завершити кар'єру на іншій ноті. Та, на жаль... Необхідно трохи часу для аналізу, що трапилося і чому не вдалося. Тоді зможу відповісти на всі питання собі і всім, хто чекає такої розмови" , – написала легкоатлетка.

Ольга Саладуха завершила кар'єру. Джерело: Facebook Саладуха

Саладуха подякувала свому тренеру, рідним і близьким за те, що підтримували її під час виступів. Спортсменка пообіцяла зробити все від неї залежне, щоб надалі розвивати професійний український спорт.

Ольга Саладуха не вийшла в фінал ОІ