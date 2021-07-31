Як експлуатувати автомобіль у спекотну погоду

Спекотно не лише людині – техніка також може страждати від високої температури. І якщо новий автомобіль українського літа не боїться, то вживаний може потребувати в такі дні трохи особливої уваги, повідомляє 24 Канал.

Висока температура навколишнього середовища впливає на автомобіль по-особливому, адже він і без того має достатньо джерел високої температури: двигун, трансмісія, вихлопна система, електрообладнання, гальма тощо... Для них конструктори передбачили той чи інший спосіб охолодження, але навколишня спека погіршує умови віддання тепла – особливо якщо в системах авто щось не гаразд.

Перегрітий двигун не завжди сигналізує про проблему викидом пари, і це погано: коли мотор кипить непомытно, його можна випадково просто знищити

Двигун

Силовий агрегат перегрівається через засмічений (зовні та зсередини) радіатор, через відмову його вентилятора або датчика вентилятора, через з’їдену корозією крильчатку помпи. На автомобілях без електронного керування двигуном перегрів може дошкуляти через неправильні налаштування карбюратора та запалення. Всі ці несправності варто виявити й усунути, адже вони прогресують і будуть з часом нагадувати про себе навіть у прохолодну погоду.

Бензонасос (помпа)

Помпа, яка відпрацювла більшу частину свого ресурсу, в спеку втрачає ефективність: велика кількість парової фракції у бензині спричиняє його подання у меншій кількості. Це стосується як електричного насоса інжекторних моторів, так і механічних помп карбюраторних агрегатів. Помпу доведеться замінити новим, хоча за холодної погоди він би ще міг побігати кілька місяців.

Перегріти гальма найпростіше на гірських дорогах, але доморощеним “гонщикам” це вдається навыть у міських умовах руху

Гальма

Від перегріву гальмівних дисків та барабанів закипає гальмівна рідина і авто втрачає можливість знизити швидкість – це може призвести до аварії. На щастя, такий перегрів трапляється лише у гірських умовах або за дуже агресивної їзди у місті, коли водій довго тримає педаль натиснутою або часто гальмує “у підлогу”.

Але ймовірність перегріти гальма підвищується з дуже старою рідиною у системі. Пригадайте, коли ви в останнє міняли гальмівну рідину (зазвичай рекомендується робити це раз на два-три роки), і негайно придбайте нову. І навчіться гальмувати правильно (про це нижче).

Акумулятор

Спекотлива погода для стартерного акумулятора так само небажана, як і мороз. У спеку підсилюються процеси саморозряду батареї, прискорено “старіють” електроліт та активна маса пластин. Слідкуйте за рівнем електроліту в акумуляторі, вчасно підзаряджайте його від стаціонарного пристрою та намагайтеся не залишати машину надовго на сонці, особливо після тривалої поїздки.

Надійний спосіб уберегти інтер’єр від спеки - закрити вікна екранами

Салон

Здавалося б, з приходом водія та пасажирів температуру в перегрітому на сонці салоні неважко знизити – відкривши всі вікна або увімкнувши кондиціонер. Але за вашої відсутності температура в закритому інтер’єрі температура сягає 50 – 60о С. За таких умов можуть розплавитися певні електронні компоненти, що мають пластикові деталі – корпус, роз’єми тощо. Особливо велика ймовірність такого прикрого випадку, коли в салоні стоїть якісь нештатний гаджет, наприклад, недорога охоронна система.

Ось що буває, якщо забути упаковку з соусом або кефіром в розжареному салоні

Щоб трохи зменшити ступінь розжарювання, треба за першої-ліпшої нагоди ховати автомобіль у тінь. А ще корисним буде опанувати кілька прийомів водіння, які сприяють швидшому охолодженню систем автомобіля:

Уникайте тривалої роботи двигуна на високих і надто низьких обертах під навантаженням, тримайте оберти у середній частині ефективного діапазону.

Гальмуйте, особливо на гірських дорогах, плавно і сміливо – не “в підлогу”, але й і не затягуючи процес тривалим утриманням педалі, коли диски не встигають охолоджуватись.

У спеку слідкуйте за показаннями термометра охолоджуючої рідини – дуже багато двигунів було “запорото” через елементарну неуважність водія. Адже звуковий та візуальний сигнали тривоги щодо перегріву мотора є далеко не у кожного нинішнього автомобіля.

Коли залишаєте машину на сонці, ховайте якомога далі від прямих сонячних променів пластикові предмети та місткості з “вибухонебезпечною” рідиною: живі йогурти, газовані напої, пачки з соусами тощо.