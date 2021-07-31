На обладнанні штаб-квартири польської поліції майнили криптовалюту

На офіційному обладнанні Головного управління поліції Польщі (KGP) добували криптовалюту. Майнінг організував цивільний ІТ-фахівець відомства, повідомляє ForkLog.

Працівника вже звільнили з організації. За даними ЗМІ, за ним піде ще один співробітник.

Побоювання викликав можливий витік даних з мережі правоохоронців у зв'язку з незаконним майнінгом. У поліції спростували таку можливість.

"Використовуваний пристрій не було підключено до будь-якої бази даних, і справа більше стосується крадіжки електроенергії, яка споживається при так званому майнінгу криптовалют" , - заявив інспектор Маріуш Чарка.

Він підтвердив, що справу передано до прокуратури Варшави.