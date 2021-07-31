Самі культові автомобілі 90-х

В автомобільному світі 90-е були цікавою епохою. Світ перебував на хвилі економічного підйому і автовиробники створили чимало цікавих яскравих моделей. Деякі з них стали культовими, повідомляє АвтоПортал.

BMW 5 Series E34

П'ятірка БМВ в кузові Е34 вийшла дуже успішною - випущено понад 1,3 мільйона не найдешевших седанів і універсалів. Чотирьохдверна BMW 5 E34 - свого роду хрестоматійний приклад спортивного седана з довгим Капо, заднім приводом і поздовжнім розташуванням двигуна. Звичайно ж, не можна не згадати і 340-сильний BMW M5.

Mercedes-Benz S-Class W140

Якщо BMW 5 E34 - класичний приклад спортивного седана, то Mercedes S-Class в кузові W140 став «золотим стандартом» серед седанів представницьких. Солідний монументальний дизайн, розкішний салон, відмінна шумоізоляція і комфортабельна підвіска - ось що відрізняло S-Class. А топовий варіант S600 ввів моду на V12 в F-класі.

Jeep Grand Cherokee

Jeep Grand Cherokee - далеко не перший розкішний позашляховик, але саме він сприяв популяризації цього класу. Для початку 90-х електропривод сидінь з пам'яттю, бесьключевий доступ, бортовий комп'ютер були останнім словом техніки. При цьому Jeep зберіг традиційні позашляхові здібності.

Toyota Supra A80

90-е відзначилися цілим розсипом вражаючих авто з Японії і Toyota Supra 1993 року - безсумнівно один з кращих представників Країни сонця, що сходить тієї епохи. Купе стало більш доступною альтернативою Porsche 911, адже його 320-сильна турбірована шістка дозволяла стартувати до сотні за 5 с і розвивати 250 км/год. І, звичайно ж, японський спорткар буквально закохав у себе тюнерів і стрітрейсерів.

Nissan Skyline GT-R

Nissan Skyline GT-R став втіленням японських технологій 90-х. Він отримав і 280-сильний турбомотор, і повний привід, і навіть повнокероване шасі. Найдосконалішим був, звичайно ж, фінальний Nissan Skyline GT-R34, який побив рекорд кола на Нюрбургринзі. А ще на рахунку купе - десятки перемог в самих різних гоночних серіях.

Lamborghini Diablo

Напевно, жоден авто 90-х не друкували на постерах так масово, як Lamborghini Diablo. Для дітей і молоді тих років це була нездійсненна мрія. Diablo помітний, екстравагантний, як і личить справжньому суперкару. Та й характеристики для того часу були відмінними: 5,7-літровий V12 розвивав 490-550 к. с., а топові версії досягали 330-335 км/год.

McLaren F1

McLaren F1 - справжній шедевр автомобільного мистецтва і перший в світі гіперкар. Протягом десятиліття він був найшвидшим авто в світі - 386 км/год. Карбонове купе важило трохи більше тонни і отримало потужний 627-сильний V12 BMW. Серед особливостей моделі - тримісний салон з кермом по центру і позолочені (для відводу тепла) стінки моторного відсіку. Зараз McLaren F1 продають за ціною літака.