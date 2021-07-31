На модулі МКС сильно впав тиск

У проблемному російському модулі Зірка, де рік тому виявили тріщину, тиск впав до 154 міліметрів ртутного стовпа, повідомляє Корреспондент.

У службовому російському модулі Зірка Міжнародної космічної станції різко впав тиск, розповiв екіпаж станції.

Тиск знизився до 154 міліметрів ртутного стовпа. Для порівняння, навесні, коли усували проблему з витоком повітря в перехідній камері, він був на рівні 405 міліметрів.

Гендиректор Роскосмоса Дмитро Рогозін стверджує, що зниження тиску у відсіку модуля Зірка ніяк не пов'язане зі стикуванням модуля Наука.

"Прогнозоване і зовсім не "різке" падіння тиску в поки ще проблемній Зірці. І з МЛМ ніяк не пов'язано" , - написав він у Twitter﻿.

Глава Роскосмосу зазначив, що спеціально перевірив звіти головних операторів щодо тиску в проміжній камері модуля Зірка. 14 липня він склав 473 мм рт. ст., 20 липня - 273 мм рт. ст., 25 липня - 200 мм рт. ст., 28 липня (напередодні стикування) - 167 мм рт. ст., 29 липня - 160 мм рт. ст.

У Роскосмосі запевнили, що тиск буде піднято до 200 мм рт. ст. протягом доби.

Там уточнили, що робота з підвищення тиску є плановою.

Нагадаємо, в серпні 2020 року на МКС виявили першу тріщину розміром близько 4 см. Її заклали в листопаді тимчасовими засобами. Після цього швидкість падіння тиску на МКС зменшилася, але повністю не зникла. Пізніше екіпаж виявив ще кілька ймовірних місць, в яких можуть розташовуватися тріщини.

Після ремонту навесні швидкість падіння тиску знизилася.