Вибух на шахті: постраждалі перебувають у важкому стані

Дев'ять постраждалих у результаті вибуху на шахті в Донецькій області гірників знаходяться в лікарні у важкому стані. Прокуратура вже порушила кримінальне виробництво за фактом НП, повідомляє Страна.ua.

У рамках досудового розслідування встановлено, що вибух стався в той час, коли шахтарі виконували буропідривні роботи. Це сталося, за даними прокуратури, приблизно о 5:12. За даними правоохоронців, вибухнув метан. В результаті постраждали десять осіб, їх привезли в лікарню. У медустанові один з гірників помер від отриманих травм. Стан решти дев'ятьох оцінюється як важкий.

Зараз правоохоронці з'ясовують деталі події і шукають свідків. Ведеться кримінальна справа за фактом можливого порушення правил безпеки.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Донецькій області стався вибух на шахті. Про це повідомили рятувальники. На місці працював гірничорятувальний загін.

Пізніше з'ясувалося, що один з потерпілих, співробітник підрядної організації, помер у лікарні.