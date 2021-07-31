Що приготувати з сосисок: 4 рецепта для гурманів
Це швидко, смачно, правда, не зовсім корисно, але кого це зупиняє. Сосиски продаються в будь-якому супермаркеті, їх приготування не вимагає особливих кулінарних навичок. Але рано чи пізно їсти їх звареними набридає, повідомляє УНИАН.
У цій статті кілька рецептів, за допомогою яких можна "вбити двох зайців" - урізноманітнити раціон і продовжувати насолоджуватися улюбленим продуктом.
Що смачне можна приготувати з сосисок - класичні корн доги
Ні в якому разі не міняйте кукурудзяну муку на пшеничну - смак страви буде зовсім іншим.
- борошно пшеничне - 100 гр;
- борошно кукурудзяне - 100 гр;
- розпушувач - 0.5 ч. л;
- яйце - 1 шт;
- сіль - 0.5 ч. л;
- цукор - 0.5 ч. л;
- молоко - 50-70 мл;
- масло рослинне - 1-3 склянки;
- сосиски - 6 шт;
- шпажки.
Відкладіть одну ложку борошна, решту змішайте з розпушувачем, сіллю і цукром. Потім змішайте сухі інгредієнти з яйцем, а потім з молоком. За консистенцією тісто має нагадувати густу сметану.
Візьміть глибоку сковороду і налийте стільки масла, щоб можна було занурити повністю сосиски в нього. Розігріваємо сковороду до 150-170 °С. Для того, щоб перевірити температуру масла - капніть трохи тіста. Якщо воно відразу зарум'яниться - можна смажити.
Обваляйте сосиски в тісті, надіньте на шпажки і занурте в масло. Слідкуйте за тим, щоб кожна сосиска була щільно покрита тістом. Для зручності можете перелити тісто в стакан.
Кілька хвилин обсмажуйте сосиски, перевертаючи їх. Готові корн-доги підсушіть на паперовому рушнику і подавайте до столу.
Рецепти з сосисками і сиром - лінива паста
- твердий сир - 100 гр;
- крем - сир-100 гр;
- макарони - 200 гр;
- молоко - 350-500 мл;
- сіль, перець - за смаком;
- сосиски - кількість на ваш розсуд.
Натріть сир на тертці. Візьміть форму для запікання, викладіть на дно макарони і крем сир. Влийте молоко так, щоб воно повністю покривало макарони. Додайте сосиски, нарізані кружечками, зверху посипте сиром. Посоліть і поперчіть.
Запікайте макарони в розігрітій до 180 °С духовці 30 хвилин, потім добре перемішайте.
Що приготувати з сосисок - рагу з болгарським перцем
- цибуля ріпчаста - 2 шт;
- болгарський перець - 3 шт;
- сосиски - 420 гр;
- оливкова олія - 1 ст. л;
- вершкове масло - 1 ст. л;
- вода - 120 мл;
- сіль, перець - за смаком;
- мед - 1 ст. л;
- мелений червоний перець - 0.5 ч. л;
- свіжі помідори - 450 гр;
- зелена цибуля - 3-4 пера.
Лук почистіть і наріжте кубиками. Болгарський перець - соломкою, сосиски - кружечками. На сковороді розігрійте олію оливкову і вершкову, обсмажте овочі разом з сосисками 20 хвилин, помішуючи.
Як тільки овочі размягчатся, влийте воду і додайте мед. Потім червоний і чорний перець, помідори. Поставте мінімальний вогонь і тушкуйте рагу 10-15 хвилин. Подавайте з дрібно порізаною зеленою цибулею.
До такої страви як гарнір добре підходять каші. Раніше ми розповідали, які каші корисні. Ви можете скористатися цією статтею, щоб вибрати найбільш підходящу крупу.
Рецепти з сосисками - для справжніх любителів м'яса
- бекон - 15 скибочок;
- сосиски маленькі - 30 штук;
- мед - 2 ст. л.
Розігрійте духовку до 200 °С. Застеліть пергаментом форму для випікання. Смужки бекону розріжте навпіл. Щільно оберніть кожну сосиску в бекон і покладіть її на деко швом вниз. Поставте деко в розігріту духовку на 15-20 хвилин, поки бекон не стане рум'яним. Потім змащуйте медом і випікайте ще 5 хвилин. Блюдо подавайте гарячим.