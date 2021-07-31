Що приготувати з сосисок: 4 рецепта для гурманів

Це швидко, смачно, правда, не зовсім корисно, але кого це зупиняє. Сосиски продаються в будь-якому супермаркеті, їх приготування не вимагає особливих кулінарних навичок. Але рано чи пізно їсти їх звареними набридає, повідомляє УНИАН.

У цій статті кілька рецептів, за допомогою яких можна "вбити двох зайців" - урізноманітнити раціон і продовжувати насолоджуватися улюбленим продуктом.

Що смачне можна приготувати з сосисок - класичні корн доги

Класичні корн доги-рецепт / depositphotos.com

Ні в якому разі не міняйте кукурудзяну муку на пшеничну - смак страви буде зовсім іншим.

борошно пшеничне - 100 гр;

борошно кукурудзяне - 100 гр;

розпушувач - 0.5 ч. л;

яйце - 1 шт;

сіль - 0.5 ч. л;

цукор - 0.5 ч. л;

молоко - 50-70 мл;

масло рослинне - 1-3 склянки;

сосиски - 6 шт;

шпажки.

Відкладіть одну ложку борошна, решту змішайте з розпушувачем, сіллю і цукром. Потім змішайте сухі інгредієнти з яйцем, а потім з молоком. За консистенцією тісто має нагадувати густу сметану.

Візьміть глибоку сковороду і налийте стільки масла, щоб можна було занурити повністю сосиски в нього. Розігріваємо сковороду до 150-170 °С. Для того, щоб перевірити температуру масла - капніть трохи тіста. Якщо воно відразу зарум'яниться - можна смажити.

Обваляйте сосиски в тісті, надіньте на шпажки і занурте в масло. Слідкуйте за тим, щоб кожна сосиска була щільно покрита тістом. Для зручності можете перелити тісто в стакан.

Кілька хвилин обсмажуйте сосиски, перевертаючи їх. Готові корн-доги підсушіть на паперовому рушнику і подавайте до столу.

Рецепти з сосисками і сиром - лінива паста

Оригінальний рецепт на швидку руку / depositphotos.com

твердий сир - 100 гр;

крем - сир-100 гр;

макарони - 200 гр;

молоко - 350-500 мл;

сіль, перець - за смаком;

сосиски - кількість на ваш розсуд.

Натріть сир на тертці. Візьміть форму для запікання, викладіть на дно макарони і крем сир. Влийте молоко так, щоб воно повністю покривало макарони. Додайте сосиски, нарізані кружечками, зверху посипте сиром. Посоліть і поперчіть.

Запікайте макарони в розігрітій до 180 °С духовці 30 хвилин, потім добре перемішайте.

Що приготувати з сосисок - рагу з болгарським перцем

Смачне рагу з сосисок / depositphotos.com

цибуля ріпчаста - 2 шт;

болгарський перець - 3 шт;

сосиски - 420 гр;

оливкова олія - 1 ст. л;

вершкове масло - 1 ст. л;

вода - 120 мл;

сіль, перець - за смаком;

мед - 1 ст. л;

мелений червоний перець - 0.5 ч. л;

свіжі помідори - 450 гр;

зелена цибуля - 3-4 пера.

Лук почистіть і наріжте кубиками. Болгарський перець - соломкою, сосиски - кружечками. На сковороді розігрійте олію оливкову і вершкову, обсмажте овочі разом з сосисками 20 хвилин, помішуючи.

Як тільки овочі размягчатся, влийте воду і додайте мед. Потім червоний і чорний перець, помідори. Поставте мінімальний вогонь і тушкуйте рагу 10-15 хвилин. Подавайте з дрібно порізаною зеленою цибулею.

До такої страви як гарнір добре підходять каші. Раніше ми розповідали, які каші корисні. Ви можете скористатися цією статтею, щоб вибрати найбільш підходящу крупу.

Рецепти з сосисками - для справжніх любителів м'яса

Свині в ковдрі - для шанувальників м'яса / depositphotos.com

бекон - 15 скибочок;

сосиски маленькі - 30 штук;

мед - 2 ст. л.

Розігрійте духовку до 200 °С. Застеліть пергаментом форму для випікання. Смужки бекону розріжте навпіл. Щільно оберніть кожну сосиску в бекон і покладіть її на деко швом вниз. Поставте деко в розігріту духовку на 15-20 хвилин, поки бекон не стане рум'яним. Потім змащуйте медом і випікайте ще 5 хвилин. Блюдо подавайте гарячим.