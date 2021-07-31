Футболіст "Динамо" підставив клуб і буде покараний
Люксембуржський нападник київського "Динамо" Жерсон Родрігес відмовився зніматися в рекламній фотосесії титульного спонсора столичної команди, повідомляє Обозреватель.
26-річний футболіст не дивлячись на пункт в контракті просто не приїхав на зустріч, йдеться в Telegram-каналі "Динамо Київ Inside".
За даними ЗМІ New Balance пред'явив фінансові претензії чемпіонам України.
Президент "Динамо" в свою чергу вирішив відшкодувати збитки за рахунок самого порушника, так як були порушені прямі контрактні обов'язки гравця.
Крім того "Динамо Київ Inside" інформує про не позитивне ставлення до легіонеру інших футболістів "Динамо".