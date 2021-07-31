Футболіст "Динамо" підставив клуб і буде покараний

Люксембуржський нападник київського "Динамо" Жерсон Родрігес відмовився зніматися в рекламній фотосесії титульного спонсора столичної команди, повідомляє Обозреватель.

26-річний футболіст не дивлячись на пункт в контракті просто не приїхав на зустріч, йдеться в Telegram-каналі "Динамо Київ Inside".

Жерсон Родрігес не приїхав на рекламну зйомку. Джерело: ФК "Динамо"

За даними ЗМІ New Balance пред'явив фінансові претензії чемпіонам України.

Родрігес може бути оштрафований. Джерело: "Динамо Київ Inside".

Президент "Динамо" в свою чергу вирішив відшкодувати збитки за рахунок самого порушника, так як були порушені прямі контрактні обов'язки гравця.

Родрігес порушив контракт. Джерело: "Динамо Київ Inside".

Крім того "Динамо Київ Inside" інформує про не позитивне ставлення до легіонеру інших футболістів "Динамо".