Орбакайте показала помолодiвшу Пугачову

Російська співачка, донька примадонни Алли Пугачової Христина Орбакайте показала рідкісний кадр своєї мами. Знаменитість продемонструвала ролик з помолоділою Пугачовою в новому образі, повідомляє Обозреватель.

Відповідний ролик з'явився в Instagram Орбакайте. Примадонна в молочно-білому брючному костюмі з краваткою, сорочкою, солом'яним капелюшком і темними сонцезахисними окулярами прогулялася по власному саду. У ролику, на питання Христини "що це у нас за француженка", артистка відповіла:

"Швидше за все, англійка".

Алла Пугачова позувала в новому стилі у власному саду. Джерело: скріншот з відео

Пугачова продефілювала на відео серед рослин і дерев в новому образі, а в кінці зупинилася на величезному шаховому полі.

Користувачі мережі оцінили новий образ Пугачової, зазначивши той факт, що артистка дуже помолоділа.

"Алла Борисівна як завжди чудова! Скільки життя і енергії в її очах. Цей костюм надає їй особливий шарм, одне задоволення дивитися", "Приголомшлива жінка", "Всім би такий мати вигляд на восьмому десятку, браво" , – писали шанувальники під роликом.

Коментарі під відео. Джерело: Instagram Христини Орбакайте

Коротко про знаменитість:

Алла Пугачова – відома радянська і російська співачка, композиторка, естрадна режисерка, продюсерка, кіноакторка і телеведуча. Народна артистка СРСР, лауреатка Державної премії Росії. З 2011 року одружена з шоуменом Максимом Галкіним. У шлюбі з чоловіком виховують двох дітей – двійня, народжені сурогатною матір'ю: 8-річні Єлизавета і Гаррі.