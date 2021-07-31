Погрожували вбивством: на Прикарпатті затримали банду рекетирів
Поліцейські Івано-Франківщини викрили учасників злочинного угруповання, які скоювали розбійні напади на громадян. Зловмисники займалися вимаганням, а до своїх жертв застосовували залякування або фізичне насильство.
Про це повідомила пресслужба Національної поліції.
В ході слідства встановлено, що до злочинної групи входило четверо прикарпатців.
"Зловмисники підшукували жертв, забирали їхні гроші та вимагали "данину". Підозрювані залякували потерпілих, погрожували їм насильством і фізичною розправою", - йдеться в повідомленні.
В рамках досудового розслідування задокументовано ряд вимагань, погрозу вбивством та розбійний напад, під час якого зловмисники намагались заволодіти грошовими коштами та були затримані правоохоронцями у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Фігурантам слідчі повідомили про підозру, а суд обрав запобіжні заходи вигляді тримання під вартою.