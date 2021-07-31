СБУ прокоментувала "викрадення" Чауса

Служба безпеки України не "викрадала" колишнього суддю Дніпровського районного суду м. Києва Миколу Чауса, а діяла в межах закону та своїх повноважень. Наразі екссудді надається необхідна медична допомога

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Вчора на гарячу лінію Служби безпеки звернулася особа, яка повідомила, що до однієї з селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом і попросив викликати саме співробітників СБУ", - йдеться в повідомленні.

Згодом слідчі СБ України отримали від Миколи Чауса дані, які свідчать про його викрадення, позбавлення волі та застосування до нього інших протизаконних дій. У зв’язку з відповідною заявою щодо пана Чауса вжито заходів для забезпечення його безпеки.﻿ Наразі йому надається необхідна медична допомога.

Служба безпеки України вживає необхідних заходів для встановлення всіх обставин викрадення екссудді Чауса, позбавлення його волі та встановлення осіб, які це скоїли, додали в пресслужбі.