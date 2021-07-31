Підвищення тарифів для населення: Зеленський дав доручення РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів, яке доручення президент Володимир Зеленський дав йому щодо тарифів для населення, повідомляє УНІАН.

Про це повідомляє прес-служба РНБО, посилаючись на заяву Данілова за результатами виїзного засідання під головуванням президента, яке відбулося у місті Краматорськ.

Він наголосив, що глава держави "поставив завдання – у жодному разі не допустити підвищення тарифів для вразливих верств населення".

Секретар РНБО України заявив, що Рада нацбезпеки розглядає можливість запровадження тимчасових адміністрацій на підприємствах енергетичної сфери у разі виникнення загроз національній безпеці.