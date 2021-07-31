У Миколаївській області знайшли снаряди минулих воєн
У Миколаївській області у Первомайському районі смт Врадіївка провели планове технічне обстеження території. За три дні там виявили майже 500 снарядів часів минулих війн, повідомляє РБК-Україна.
Протягом 27-30 липня піротехніки обстежили 5,8 га місцевості та вилучили 493 артснаряди калібром 45 мм, 9 - калібром 85 мм вибухонебезпечних предметів. Наступного тижня роботи будуть продовжені.
30 липня, шляхом контрольованого підриву піротехніки знищили 502 артснаряди.
Автор: Инна Собора