Молочні продукти подорожчали: ціни

В Україні почали дорожчати молочні продукти. ﻿За словами експертів, таке здорожчання називають прогнозованим і додають, що вже цієї осені на українців чекає чергове підвищення вартості на основні продукти.﻿ Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1", повідомляє РБК-Україна.

Так, за інформацією Мінфіну, в липні цього року ціна на молоко піднялася майже на три гривні.

Тому відтепер 900 грамів коштують понад 32 гривні. А от сметана здорожчала в середньому на дві гривні у порівнянні з минулим місяцем (32,86 грн за 340 г).

Ціна на йогурт зросла на три гривні. За 580 грамів класичного йогурту доведеться заплатити понад 36 гривень.

Автор: Тетяна Самарук