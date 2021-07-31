У Китаї представили нові акумулятори для електромобілів

Натрій-іонний акумулятор працює за аналогією з літій-іонним: коли пристрій заряджається і розряджається, іони переміщаються між катодом і анодом, повідомляє Autoconsulting.

Їх розміри більше, ніж у іонів літію, плюс іони натрію схильні до утворення небажаних домішок, які скорочують термін служби батареї, а отже, вимогливі до структурної стійкості і кінетичним властивостями матеріалів для катода і анода. У CATL стверджують, що їм вдалося знайти вирішення цих проблем.

Так, в ролі катода використовували матеріал під назвою Prussian white (ферроцианид заліза, або вицвіла і окислів берлінська лазур) з переробленої об'ємної структурою, що вирішило проблему втрати ємності. А для анода - пористий матеріал на основі твердого вуглецю, який забезпечив швидке переміщення іонів натрію і високий ресурс. При цьому щільність зберігання енергії у натрій-іонної батареї невелика: всього 160 ват на кілограм (у літій-іонних - 285 Вт/кг).

Але у нових акумуляторів все ж є ряд переваг. Наприклад, заповнити заряд до 80 відсотків при кімнатній температурі можна всього за 15 хвилин, а при -20 ° батарея зберігає більше 90 відсотків ємності. У CATL бачать кілька сценаріїв використання натрій-іонних джерел струму: по-перше, електромобілі, особливо якщо вони експлуатуються в регіонах з холодним кліматом; по-друге, буферні накопичувачі енергії, скажімо, для сонячних батарей.

І щоб підкріпити свої слова в перспективності розробки, компанія вже приступила до промислового впровадження натрій-іонних акумуляторів: базову виробничий ланцюжок планують повністю сформувати до 2023 року. Паралельно в CATL Research Institute продовжиться робота над вдосконаленням натрієвих батарей: екземпляри наступного покоління будуть мати щільність зберігання енергії 200 ват на кілограм і вище.