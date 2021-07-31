В Україні може виникнути критична нестача чистої води

Україна через 30 років може зіткнуться з гострою проблемою нестачі чистої води. Справа в тому, що підприємства зливають нечистоти просто у Дніпро, це, а також ряд інших факторів, може призвести до екологічної катастрофи, повідомляє Страна.ua.

Про це розповів в інтерв'ю голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

За його словами, за останні 25 років в Україні зникло близько ста річок. Однак, причина не тільки в змінах клімату, а й в порушення природоохоронного законодавства - забруднення, засмічення річок, нераціональне використання водних ресурсів.

Забруднення річок відбувається, за словами Мальованого, в тому числі з-за того, що у великої кількості водовідводів немає закріпленого власника. За даними голови держінспекції, в Києві такими є понад три тисячі кілометрів таких мереж. Це дає підприємствам можливість зливати в Дніпро нечистоти, не займаючись їх очищенням.

Незаконна сільськогосподарська діяльність призводить до того, що в підземні води потрапляють залишки добрив, хімікатів та інше, що також призводить до забруднення стічних вод.

З несанкціонованих звалищ в воду змиває пластик, що також призводить до забруднення річок. Промислові підприємства, які не мають сучасного очисного обладнання, зливають в річки відходи, що містять ртуть, залізо і навіть радіоактивні частинки.

Тому, за словами Мальованого, вже до 2050 року в Україні може гостро постати проблема нестачі чистої води.