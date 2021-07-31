Біткоїн різко подорожчав
Середня ринкова вартість біткоїну в суботу, 31 липня, зросла до 41,7 тисячі доларів. За добу головна цифрова валюта подорожчала на 8% або майже на 3 тисячі доларів, повідомляє Обозреватель.
Водночас час ринкова капіталізація монети підскочила до 782,5 млрд доларів. Про це свідчать дані біржі CoinMarketCap.
При цьому біткоїн з 2 по 8 серпня може продовжити подорожчання і досягти рівня в 46,4 тисячі доларів за монету. Так, за тиждень головна криптовалюта може зрости на 6 тисяч доларів.
"Тенденція попиту покупців не зупиняється протягом останніх 8 днів, що стане причиною для поступового збільшення активності дрібних і великих спекулянтів. Новинний фон про те, що "кити" збільшують позиції на купівлю буде основним тригером для зростання цін", – повідомив головний стратег із криптовалют компанії TomiEx Анжей Ковальчук.
Нагадаємо, що НБУ досі не визначився зі статусом криптовалют. Фактично українці, які купують їх, добровільно віддають свої гроші. Гарантій, відповідальності та можливості повернути кошти немає.
З операцій не платять податків, вони фактично ніде не відображуються. Офіційно регулятор не визнає криптовалюту навіть як "грошовий сурогат".