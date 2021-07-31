Біткоїн різко подорожчав

Середня ринкова вартість біткоїну в суботу, 31 липня, зросла до 41,7 тисячі доларів. За добу головна цифрова валюта подорожчала на 8% або майже на 3 тисячі доларів, повідомляє Обозреватель.

Водночас час ринкова капіталізація монети підскочила до 782,5 млрд доларів. Про це свідчать дані біржі CoinMarketCap.

При цьому біткоїн з 2 по 8 серпня може продовжити подорожчання і досягти рівня в 46,4 тисячі доларів за монету. Так, за тиждень головна криптовалюта може зрости на 6 тисяч доларів.

"Тенденція попиту покупців не зупиняється протягом останніх 8 днів, що стане причиною для поступового збільшення активності дрібних і великих спекулянтів. Новинний фон про те, що "кити" збільшують позиції на купівлю буде основним тригером для зростання цін" , – повідомив головний стратег із криптовалют компанії TomiEx Анжей Ковальчук.

Середня ринкова вартість біткоїну зросла до 41,7 тисячі доларів. Джерело: CoinMarketCap

Нагадаємо, що НБУ досі не визначився зі статусом криптовалют. Фактично українці, які купують їх, добровільно віддають свої гроші. Гарантій, відповідальності та можливості повернути кошти немає.

З операцій не платять податків, вони фактично ніде не відображуються. Офіційно регулятор не визнає криптовалюту навіть як "грошовий сурогат".