Чому нотаріуси відмовляються оформляти продаж паїв

Незважаючи на запуск ринку с/г земель, нотаріуси в більшості своїй відмовляються оформляти операції з купівлі-продажу паїв. Про це розповів співзасновник платформи Dobrozem Дмитро Дубілет, а також підтвердили в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ), повідомляє UBR.

Експерти УКАБ пояснили, що пов'язано це з процедурою перевірки переважного права на купівлю земельної ділянки, яка виписана в законодавстві неоднозначно.

"У нотаріусів виникають питання щодо тлумачення ряду положень законодавства. Нотаріуси завжди діють з побоюванням, щоб не допустити помилок при вчиненні нотаріальних дій. Саме тому, вони поки не беруться за угоди купівлі-продажу сільськогосподарських земель і чекають роз'яснень від Мін'юсту", - вказала експерт із земельних питань УКАБ Елліна Юрченко.

За її словами, основні норми, які потребують додаткових пояснень Міністерства юстиції, стосується можливості завіряти угоди без двомісячної паузи в наступних випадках:

чи можна без дотримання двомісячного терміну здійснювати операцію купівлі-продажу земельної ділянки с / г призначення безпосередньо між власником і фізособою-громадянином України, по якій буде зареєстровано переважне право покупки (після передачі від юрособи-орендаря), без реєстрації наміри власника та ін. процедур ;

чи можна не дотримуватися двомісячний термін при укладенні договору купівлі-продажу земельної ділянки с / г призначення, якщо орендар відмовився від переважного права.

Юрченко також зазначила, що УКАБ два тижні тому зібрав інформацію від нотаріусів, потенційних продавців і покупців про проблемні питання законодавства, яке регулює продажу с/г земель.