У Росії розбився військовий літак

У Росії в Сахалінської області розбився багатоцільовий винищувач Су-35. Льотчик встиг катапультуватися через чотири хвилини після зльоту з аеродрому Дземги в Комсомольську-на-Амурі, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише російське видання "Стрічка" .

За даними видання, літак Су-35 вилетів з аеропорту Дземги в Комсомольську-на-Амурі. Через чотири хвилини після зльоту пілот катапультувався, а винищувач продовжив політ.

Літак впав в 50 кілометрах від селища Смирних в Охотське море. В результаті авіакатастрофи потерпілих і руйнувань немає.

Військові повідомили, що причиною аварії стала відмова двигуна. Льотчика вже виявила пошуково-рятувальна група. Він доставлений на базу. Загрози його життю та здоров'ю немає.