Вбивство 6-річної дівчинки під Харковом: нові деталі
Днями в смт Старий Салтів Харківської області виявили тіло шестирічної дівчинки. Поліція підозрює в її вбивстві 13-річного сусіда. Зараз стало відомо, що Мирослава померла від удару по голові, який нанесли тупим предметом, повідомляє РБК-Украина.
Про це розповів прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, повідомляє "Перша столиця".
"Дівчинка померла від удару тупим предметом, але ні його розмір, ні матеріал поки невідомі", - зазначив він.
Раніше повідомлялося, що дівчинку згвалтували, тому Чубенко запитали і про це. На що він відповів, що це стане ясно після експертизи, яка займе не менш як місяць.
Коли зникла Мирослава
Мати дитини помітила, що вона пропала 28 липня. Увечері дівчинка пішла гуляти і не повернулася додому. Сусідська дівчинка сказала, що вона пішла з 13-річним Богданом, з яким була знайома.
Тіло Мирослави з ознаками насильницької смерті виявили в одному з покинутих будинків. На тілі дівчинки були садна, також медики діагностували травму голови.
Що відомо про підозрюваного
Він живе в будинку загиблої на першому поверсі і часто грав з дітьми. При цьому мамі дівчинки це не подобалося, адже у них була занадто велика різниця у віці.
У соцмережах пишуть про те, що в одному з приватних дворів хлопець з особливою жорстокістю вбив трьох цуценят.