Вбивство 6-річної дівчинки під Харковом: нові деталі

Днями в смт Старий Салтів Харківської області виявили тіло шестирічної дівчинки. Поліція підозрює в її вбивстві 13-річного сусіда. Зараз стало відомо, що Мирослава померла від удару по голові, який нанесли тупим предметом, повідомляє РБК-Украина.

Про це розповів прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, повідомляє "Перша столиця".

"Дівчинка померла від удару тупим предметом, але ні його розмір, ні матеріал поки невідомі" , - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що дівчинку згвалтували, тому Чубенко запитали і про це. На що він відповів, що це стане ясно після експертизи, яка займе не менш як місяць.

Коли зникла Мирослава

6-річна дівчинка знайдена мертвою

Мати дитини помітила, що вона пропала 28 липня. Увечері дівчинка пішла гуляти і не повернулася додому. Сусідська дівчинка сказала, що вона пішла з 13-річним Богданом, з яким була знайома.

Тіло Мирослави з ознаками насильницької смерті виявили в одному з покинутих будинків. На тілі дівчинки були садна, також медики діагностували травму голови.

Що відомо про підозрюваного

Він живе в будинку загиблої на першому поверсі і часто грав з дітьми. При цьому мамі дівчинки це не подобалося, адже у них була занадто велика різниця у віці.

У соцмережах пишуть про те, що в одному з приватних дворів хлопець з особливою жорстокістю вбив трьох цуценят.