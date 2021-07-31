Олімпіада в Токіо: медальний залік після восьмого дня
Завершився ще один день Олімпійських ігор у Токіо. 31 липня було розіграно 21 комплект нагород у 14 видах спорту, повідомляє УНИАН.
Збірна Китаю продовжує тримати лідерство. У китайців в активі 21 золота нагорода. Японія має 17 золотих медалей, а у США - 16.
Збірна України в медальному заліку втратила ще сім позицій у порівнянні з попереднім днем. З п'ятьма бронзовими нагородами Україна розташовується на 65-й сходинці.
Медальний залік Олімпіади в Токіо
Олімпіада-2020: головне
- Церемонія відкриття Ігор в Токіо відбулася 23 липня. Олімпіада триватиме до 8 серпня. Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.
- Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але зберегли назву "Олімпіада-2020".
- На Олімпійських іграх буде розіграно 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.