Олімпіада в Токіо: медальний залік після восьмого дня

Завершився ще один день Олімпійських ігор у Токіо. 31 липня було розіграно 21 комплект нагород у 14 видах спорту, повідомляє УНИАН.

Збірна Китаю продовжує тримати лідерство. У китайців в активі 21 золота нагорода. Японія має 17 золотих медалей, а у США - 16.

Збірна України в медальному заліку втратила ще сім позицій у порівнянні з попереднім днем. З п'ятьма бронзовими нагородами Україна розташовується на 65-й сходинці.

Медальний залік Олімпіади в Токіо

фото olympics.com

фото olympics.com

фото olympics.com

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