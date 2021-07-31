У Києві прихильник "ДНР" відкрив стрілянину по людях

В Оболонському районі Києва прихильник так званої "ДНР" відкрив з балкона стрілянину по людях, повідомляє Сегодня.

Про це повідомив Telegram-канал "Київ Оперативний"﻿.

Інцидент стався біля торгового центру Dream Town, недалеко від станцій метро "Мінська" і "Героїв Дніпра".

На опублікованому відео видно, як чоловік з пістолетом підходить до вікна на балконі. При цьому він заявляє, що збирається стріляти по "хохлам". Чоловік зробив один постріл.

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"Сподіваюся, потрапив. Пішов служити в "ДНР" в ім'я Росії-матінки і Володимира Путіна. Як я міг вчинити інакше. Слава Росії", – заявив він за кадром .

Про постраждалих і жертв поки не повідомляється.

На місце події прибули правоохоронці. Стрілець заявив, що це був жарт і нібито він взагалі не дуже розумів, що говорить.

Його звуть Донченко Дмитро Юрійович, 1998 року народження, уродженець міста Донецьк.