У Києві прихильник "ДНР" відкрив стрілянину по людях
В Оболонському районі Києва прихильник так званої "ДНР" відкрив з балкона стрілянину по людях, повідомляє Сегодня.
Про це повідомив Telegram-канал "Київ Оперативний".
Інцидент стався біля торгового центру Dream Town, недалеко від станцій метро "Мінська" і "Героїв Дніпра".
На опублікованому відео видно, як чоловік з пістолетом підходить до вікна на балконі. При цьому він заявляє, що збирається стріляти по "хохлам". Чоловік зробив один постріл.
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"Сподіваюся, потрапив. Пішов служити в "ДНР" в ім'я Росії-матінки і Володимира Путіна. Як я міг вчинити інакше. Слава Росії", – заявив він за кадром.
Про постраждалих і жертв поки не повідомляється.
На місце події прибули правоохоронці. Стрілець заявив, що це був жарт і нібито він взагалі не дуже розумів, що говорить.
Його звуть Донченко Дмитро Юрійович, 1998 року народження, уродженець міста Донецьк.