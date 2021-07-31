Україна готова вести переговори з "Газпромом"

Україна готова до переговорів про продовження контракту на транзит газу після 2024 року. Однак їх вести необхідно з "Газпромом", а не Німеччиною, повідомляє РБК-Украина.

Заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода"﻿ голова "Нафтогазу" Юрії Вітренко.

За його словами, переговори про продовження транзитного контракту поки не почалися і вести їх з урядом Німеччини недоречно.

"Потрібно вести ці переговори з "Газпромом" , - уточнив Вітренко.

Він додав, що Україна наполягає на тому, щоб паралельно, а ще краще до початку переговорів з "Газпромом", пройшли переговори з європейськими компаніями.

"Тому що ми зацікавлені в тому, щоб європейські компанії, а не тільки "Газпром" бронювали потужності (української ГТС - ред.). І, до речі, не після 2024 року, а вже зараз" , - зазначив глава "Нафтогазу".

Нагадаємо, раніше у президента Росії Володимира Путіна заявляли, що переговори про транзит газу через Україну повинні бути комерційними.