Україна готова вести переговори з "Газпромом"
Україна готова до переговорів про продовження контракту на транзит газу після 2024 року. Однак їх вести необхідно з "Газпромом", а не Німеччиною, повідомляє РБК-Украина.
Заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода" голова "Нафтогазу" Юрії Вітренко.
За його словами, переговори про продовження транзитного контракту поки не почалися і вести їх з урядом Німеччини недоречно.
"Потрібно вести ці переговори з "Газпромом", - уточнив Вітренко.
Він додав, що Україна наполягає на тому, щоб паралельно, а ще краще до початку переговорів з "Газпромом", пройшли переговори з європейськими компаніями.
"Тому що ми зацікавлені в тому, щоб європейські компанії, а не тільки "Газпром" бронювали потужності (української ГТС - ред.). І, до речі, не після 2024 року, а вже зараз", - зазначив глава "Нафтогазу".
Нагадаємо, раніше у президента Росії Володимира Путіна заявляли, що переговори про транзит газу через Україну повинні бути комерційними.