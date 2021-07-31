У деклараціях нардепів виявили порушення: список

У деклараціях нардепів виявили порушення: список

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило перевірки 294 декларацій чиновників. У 12 з яких було виявлено кримінальні порушення, повідомляє РБК-Украина.

Про це пише прес-служба НАЗК﻿.

Вказано, що загальна сума невірогідних відомостей у всіх перевірених деклараціях склала понад 255 млн гривень.

Зазначено, що у кожній з цих декларацій посадовці не зазначили майна на суму понад 1,1 млн гривень.

Порушення були виявлені серед таких осіб:

  • Ірина Овчаренко, колишній перший заступник голови Національного агентства з питань державної служби;
  • Микола Короткевич, суддя Верховного Суду України;
  • Михайло Забродський, народний депутат України;
  • Максим Пашковський, народний депутат України;
  • Олександр Бабіков, колишній перший заступник директора ДБР;
  • Ольга Саладуха, народний депутат України;
  • Денис Радов, колишній заступник голови Державної служби експортного контролю;
  • Анна Колісник, народний депутат України;
  • Олексій Кучер, колишній голова Харківської обласної державної адміністрації;
  • Тарас Пастух, колишній заступник голови Харківської обласної державної адміністрації;
  • Андрій Буйний, колишній заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації;
  • Руслан Тихонченко, заступник голови Харківської обласної державної адміністрації.

У відомстві додають, що НАЗК відправить декларації вказаних осіб до правоохоронних органів для подальшого розслідування.

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