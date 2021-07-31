Новий головнокомандувач ЗСУ назвав головні пріоритети

31 липня 2021 року новопризначений головнокомандувач Збройних Сил України генерал-майор Валерій Залужний представив керівному складу ЗС України нового заступника головнокомандувача генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка, начальника Генерального штабу генерал-майора Сергія Шапталь і командувача Медичних сил полковника медичної служби Тетяну Остащенко, повідомляє Рубрика.

Головнокомандувач також окреслив пріоритетні завдання розвитку ЗС України на найближчу перспективу.

"Загальний курс на реформування Збройних Сил України відповідно до принципів і стандартів НАТО залишається незворотнім. І ключове тут - принципи. Зміни повинні відбутися насамперед у світогляді і ставленні до людей. Я б хотів, щоб ви повернулися обличчям до людей, до своїх підлеглих . Моє ставлення до людей не змінювалося протягом всього мого служби", - цитує Залужного прес-служба Генштабу ЗСУ.

Він також підкреслив пріоритетність соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, важливість продовження реформи грошового і кадрового забезпечення.

Крім того, в контексті реалізації оборонної реформи, головнокомандувачем були доведені до керівного складу ЗС України такі завдання:

• продовження трансформації системи об'єднаного керівництва силами оборони і військового управління ЗС України, в тому числі шляхом розмежування повноважень;

• придбання органами військового управління повних оперативних спроможностей в нових організаційних структурах (J, G, A, N, S);

• Розробка та впровадження в усіх сферах діяльності ЗС України стандартів та процедур, прийнятих в державах-членах НАТО;

• забезпечення безпосередньої участі країн-партнерів НАТО в заходах оперативної підготовки штабів стратегічного і оперативного рівнів, в тому числі із залученням до практичних дій в ході їх проведення;

• підвищення рівня професійної підготовки особового складу;

• забезпечення вивчення військовослужбовцями англійської мови;

• розвиток сержантського корпусу.

"Головними завданнями Збройних Сил України в умовах відсічі і стримування російської збройної агресії залишаються утримання військових частин на належних рівнях бойової готовності, комплектування професійним і мотивованим особовим складом, переоснащення сучасним озброєнням і військовою технікою, уточнення основних документів оборонного планування, а також доктринальних документів застосування військ (сил)", - зазначив генерал-майор Валерій Залужний.

Також, важливо в рамках забезпечення комплексного захисту розвивати систему територіальної оборони і рух опору.