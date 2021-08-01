Виявлені бактерії, які сприяють довголіттю

Люди, які досягли 100-річного віку, мають у кишечнику підвищений вміст унікальних бактерій Odoribacteraceae. Вони зупиняють ріст інших більш небезпечних бактерій, що викликають захворювання, шляхом вироблення унікальних антимікробних жовчних кислот, повідомляє Обозреватель.

До такого відкриття прийшли вчені з Медичної школи Університету Кейо в Токіо, Японія, пише Daily Mail. Зокрема, під час експериментів було виявлено, що в кишечнику довгожителів присутні більше таких бактерій, ніж у людей старше вісімдесяти років, а також у набагато більш молодих людей.

Однак причину такого явища вченим встановити не вдалося.

"Можливо, генетичні фактори і дієта вплинули на склад мікробіоти кишечника. Ці бактерії також можуть бути успадковані, але у нас немає даних, що вказують на це" , – зазначив автор дослідження професор Кенія Хонда.

Також не вдалося встановити, чи є Odoribacteraceae вродженими чи набутими ближче до 100 років.

У процесі дослідження, вчені вивчили три групи японців – 160 осіб у віці від 90 до 100 років, 112 літніх людей (віком від 85 до 89 років) і 47 молодих людей (віком від 21 до 55 років). Було встановлено, що довгожителі, збагачені кишковими бактеріями, здатними виробляти унікальну жовчну кислоту, порівняно з літніми і молодими людьми. Ця кислота, відома як ізоалло-літохолева кислота (isoalloLCA), вже продемонструвала антимікробну дію щодо низки кишкових патогенів.

Водночас збереженню здоров'я і збільшенню тривалості життя сприяє і розвиток творчих здібностей. Дослідження показують, що спів, гра в театрі й образотворче мистецтво можуть бути ключем до здорового старіння. Під творчістю вчені мають на увазі не тільки класичні види мистецтва, а й увагу до деталей, вміння помітити незвичайне в звичних речах – так звану повсякденну творчість.

Крім того, міжнародна команда вчених із Сінгапуру, США і Росії виявила, що якщо людина проживатиме життя з найменшою кількістю чинників стресу, включно з хворобами і різними небезпеками, межа її довголіття зможе досягати від 120 до 150 років. В такому разі до смерті приводило б природне згасання і поступова втрата здатності до відновлення життєвих функцій.