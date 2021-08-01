На 3D-принтері зможуть друкувати органи: названі терміни

Трансплантати органів, створені за допомогою 3D-друку, можуть з'явитися в медицині через двадцять років, а 3D-шкіра – вже через десять років, повідомляє Обозреватель.

Так вважає доктор Крістоф Маркетт, директор Французького національного центру наукових досліджень (CNRS) при Ліонському університеті, пише EuroNews. Дана технологія, відома також як "біодрук", є основним напрямом його роботи.

"Біодрук – це тривимірний друк живих тканин з клітинами всередині" , – пояснює вчений.

Він працює так само, як класичний 3D-друк, але використовує спеціальний гель, що містить живі клітини.

Вчені по всьому світу працюють над печаттю таких органів, як легені, серце і печінка. Джерело: Pixabay

Наразі вчені по всьому світу працюють над початковими етапами друку таких органів, як легені, серце і печінка. На думку Маркетті, це можливо, але потрібно близько двадцяти років, перш ніж вирощені в лабораторії органи зможуть ефективно трансплантувати людині.

Команда вченого спільно з французькими військовими зараз працює над проектом BLOC-PRINT, мета якого – регенерація шкіри після опіків за допомогою біодруку прямо в операційній.

Біодрук – тривимірний друк живих тканин з клітинами всередині. Джерело: Pixabay

Доступні на сьогоднішній день варіанти лікування досить обмежені. Якщо пацієнт отримав опіки понад 70% тіла, здорової шкіри для отримання трансплантата недостатньо. Хоча в лабораторії вирощують штучну шкіру, вона складається тільки з тонких зовнішніх шарів без основних функціональних елементів, що підвищує ризик утворення рубців.

Метод, над яким працює команда Маркетті, передбачає приміщення біопсії клітин пацієнта до біочутливого елемента. Останній завантажується в роботизовану руку, яка відкладає матеріал на тілі хворого під час операції.

Трансплантати органів, створені за допомогою 3D-друку, можуть з'явитися в медицині через двадцять років. Джерело: Pixabay

"[Пацієнти] самі працюють, щоб допомогти клітинам рости. Ви друкуєте і чекаєте. Це регенерація. Це не щеплення... Через два тижні ваша шкіра повинна повністю регенеруватися" , – пояснює Маркетт.

Вчений вважає, що ця технологія зможе бути повністю розроблена і використана в лікарнях через десять років.