Курс валют НБУ на 1 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в неділю, 1 серпня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 31 липня, не змінився і склав 26.89 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 1 серпня 2021 року.

Євро не змінився, і його курс склав 31.92 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 1 серпня 2021 року.

Курс рубля не змінився і склав 3.67 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 1 серпня 2021 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс склав 37.54 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 1 серпня 2021 року.

Швейцарський франк не змінився, і його курс склав 29.60 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 1 серпня 2021 року.

Польський злотий не змінився, і його курс склав 6.97 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 1 серпня 2021 року.