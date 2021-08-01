Курс валют НБУ на 1 серпня

Курс валют НБУ на 1 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в неділю, 1 серпня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 31 липня, не змінився і склав 26.89 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 1 серпня 2021 року.

Євро не змінився, і його курс склав 31.92 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 1 серпня 2021 року.

Курс рубля не змінився і склав 3.67 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 1 серпня 2021 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс склав 37.54 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 1 серпня 2021 року.

Швейцарський франк не змінився, і його курс склав 29.60 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 1 серпня 2021 року.

Польський злотий не змінився, і його курс склав 6.97 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 1 серпня 2021 року.

Валюта Повна назва курс
USD долар 26.886 700
EUR євро 31.923 900
RUB рубль 0.366 960
GBP Фунт стерлінгів 37.535 200
CHF Швейцарський франк 29.597 900
PLN польський злотий 6.973 400
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