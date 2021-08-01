Хрещення підводного човна США вдалося з третього разу

На даний момент в строю в ВМС США знаходиться 19 атомних підводних човнів класу Virginia, в тому числі одна в новітньому варіанті Virginia IV, повідомляє Кореспондент.

У США в ході церемонії хрещення нової атомного підводного човна ВМС двічі не вдалося розбити об її борт пляшку з шампанським. Про це свідчить трансляція побудувала її компанії General Dynamics в суботу, 31 липня.

Церемонія хрещення субмарини USS Hyman G. Rickover (SSN 795) відбулася на верфі в місті Гротон (штат Коннектикут). За існуючою в США традиції, ця почесна роль надається жінці. Нею повинна була стати дружина колишнього начальника штабу ВМС США Джонатана Грінерта - Дарлін. Однак в останній момент вона вирішила передати цю місію своєї дочки Сари, яка працює в компанії General Dynamics.

Жінка два рази вдарила пляшкою по борту підводного човна. Але вона не розбилася, що за повір'ям моряків вважається поганим знаком для корабля. Тільки після інструктажу з боку військових в третій раз Сарі це вдалося.

Багатоцільова атомний підводний човен ВМС США USS Hyman G. Rickover (SSN 795) класу Virginia IV після введення до складу ВМС США крім торпед буде нести 12 крилатих ракет Tomahawk з дальністю дії 1,6 тис. Км. Її водотоннажність досягає 7,8 тис. тонн, довжина становить близько 115 метрів. Вартість оцінюється в 2,7 млрд дол.

Всього в складі ВМС США налічується (без урахування 18 стратегічних) 50 атомних підводних човнів.