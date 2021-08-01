Таліби зазнали значних втрат а Афганістані

Протягом ночі в ході бойових дій на території міста Лашкаргах, центру провінції Гільменд, на півдні Афганістану, убито не менше 50 бойовиків руху "Талібан", розповів в неділю вранці прес-центр 215-ого корпусу афганської національної армії "Майванд", повідомляє Інтерфакс.

"Сили оборони і безпеки продовжують операції по зачистці і реагування на атаки противника в різних частинах Лашкаргаха. В результаті операції і авіаудару 51 терорист, в тому числі два їх командира, були вбиті, ще 49 поранені", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що, починаючи з 21:55 до теперішнього часу урядові сили завдали кілька авіаударів по кільцевій дорозі і околицях Лашкаргаха.

"Удари по терористах триватимуть з повітря і землі", - підкреслюється в повідомленні.

Напередодні місцеві джерела повідомили, що бойовики руху "Талібан" (заборонено в Росії) не дивлячись на великі втрати ведуть широкомасштабний штурм міста Лашкаргаха. У мережі викладаються відеоматеріали, які свідчать про запеклих боях в межах міста.

Напередодні ввечері медперсонал італійського неурядового медичного центру "Emergency-ngo" повідомив, що в ході боїв в місті багато поранених.

"Бойові дії відбуваються в місті Лашкаргах в центрі провінції Гельменд. Наша лікарня переповнена. На даний момент відкрито чотири додаткових приміщення", - повідомили представники центру в твіттер.

Увечері в суботу прес-центр 215 корпусу АНА "Майванд" повідомив, що в місто прибув підрозділ спеціального призначення афганської національної армії (АНА).

Раніше губернатор провінції Герат Абдул Сабур Гані заявив про провал наступу талібів. За його словами, в минулу п'ятницю вранці таліби почали масштабну атаку на повіт Гузара зі сходу і заходу і хотіли увійти в місто Герат (адміністративний центр однойменної провінції), однак зустріли сильний опір з боку сил безпеки і оборони, а також народного руху опору.