Біля берегів Греції стався сильний землетрус

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 60 кілометрах від острова Кос в Егейському морі, на якому проживають понад 30 тисяч осіб, повідомляє Кореспондент.

Землетрус магнітудою 5,7 стався біля берегів Греції. Про це пише Геологічна служба США (USGS) вранці в неділю, 1 серпня.

Підземні поштовхи зафіксували в 4:31 за часом UTC (7:31 за Києвом - ред.). Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 60 кілометрах від острова Кос в Егейському морі, на якому проживають понад 30 тисяч осіб. Осередок залягав на глибині 11 кілометрів.

Інформація про можливих постраждалих і руйнування не поступала. Повiдомлення про загрозу цунамі не надходило.

Нагадаємо, на цьому тижні біля берегів Аляски стався землетрус магнітудою 8,2. Воно стало найсильнішим в Північній Америці з 1964 року. Тоді була оголошена загроза цунамі.