Негода знеструмила 60 населених пунктів

У Львівській області спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП через погані погодні умови, повідомляє Кореспондент.

Через негоду без електроенергії залишилися 62 населених пункти в двох областях України. Про це пише ГСЧС в ранковій зведенні в неділю, 1 серпня.

"Станом на 7:00 в результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 62 населених пунктів у двох областях Львівська - 60, Кіровоградська - 2", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, на цих вихідних в Україні буде спекотно, але місцями пройдуть дощі з грозами, повідомляв Укргідрометцентр. Опади очікуються в західних і східних областях.