Ціни на каву різко виростуть

Бразилія, як країна №1 серед виробників кави арабіки в світі, зазнає колосальних збитків. Тутешні фермери вже заявили, що близько 11% кавових дерев постраждали, а місцеві кліматичні організації прогнозують наступну хвилю заморозків вже через кілька днів, повідомляє UBR.

Українські трейдери, які на період карантину збували складські запаси кави мало не по собівартості, тепер змушені купувати його за цінами на 35-50% вище.

"За останні два тижні по всій арабіці пішов різкий ріст на біржі, тому що це - біржовий товар і, відповідно, якщо в Бразилії очікується дефіцит, то це потягне за собою подорожчання і всіх інших позицій комерційного кави "арабіка", - коментує керівник маркетингу компанії-постачальника Coffeeton Юлія Скоп.

За її словами, зараз ціна на біржі піднялася зі 150 до 200 поінтів, що відповідає майже 30%. Подібні показники можна було спостерігати хіба що років 7 тому.

Ще один фактор можливого стрибка цін на зерна, про який говорять учасники ринку, це те, що останні 1,5-2 роки продавці змушені були стримувати ціни на тлі нахлинула пандемії і зниження купівельного попиту.

У той період кави, який коштував $ 3-4 за кг, йшов по $ 1,5 - аби звільнити склади. Зараз же, коли всі вийшли з карантину і попит підвищився, ринок намагається шляхом підвищення цін надолужити упущені прибутку.

"Зараз же ми переглядаємо ціни і готуємо всіх до їх зміни. Але ситуація в більшій мірі вплине на великого клієнта. Тому що виробництво не так багато заробляє, як ті, хто працюють для кінцевого споживача. Наприклад, на чашці кави націнка може бути 100% і більше. А в B2B такого немає" , - говорить керівник напряму обсмаження One Love coffee Юрій Сірош.

За його словами, для відвідувачів кав'ярень подорожчання навряд чи буде істотне - на рівні 10%. А ось власників малого та середнього бізнесу така ситуація з Бразилією може змусити шукати інших постачальників.

"Кпрімеру, якщо в закупівлі найдешевший базовий бразильська кава був $ 4 - це той, що ви можете зустріти всюди, майже на кожній упаковці магазинного кави, - то зараз його ціна може вирости до $ 6. Тобто підвищення буде майже в 1,5 рази , або десь на 50%" , - говорить Сірош.

І якщо зараз майже весь кави в роздробі з Бразилії, оскільки технологія його збору там уже поставлена на машинна праця, то є ймовірність, що незабаром на прилавках з'явиться менш поширений, але досить якісну каву з Папуа Гвінеї, Уганди або Ємену.

На даний момент він прирівнюється до категорії "спешл" і менш доступний в мас-маркетах.

Що стосується ще одного популярного виду кави в Україні - "робуста", ціна на нього також піднялася з $ 2,8 до $ 3,6 за кг.

"Справа в тому, що сильно подорожчали перевезення з В'єтнаму, а це - номер один постачальник в світі кави робусти. Плюс криза і ковід - відповідно, біржа даного виду кави теж зростає", - розповідає Юлія Скоп .

В цілому робити якісь прогнози по закупівельній ціні на каву до кінця року, за словами експертів, поки рано: все буде залежати від кліматичних даних і прогнозу погоди.