Цього року українців неприємно здивували ціни на фрукти, наприклад, за кілограм абрикосів і персиків доведеться заплатити щонайменше 50 грн. При цьому, за словами виробників, в серпні ціни значно знижуватися не будуть, повідомляє Обозреватель.

Дорожнеча фруктів в цьому сезоні обґрунтована поганими погодними умовами. Сильні морози у низці регіонів погано позначилися на врожаї – приблизно третина його була знищена, вистояли тільки стійкі до холоду сорти дерев.

Так, на Херсонщині холоди знищили половину абрикосів (вартість на ринках і в магазинах – від 50 до 100 грн/кг), набагато менше, ніж у минулих роках, вродило слив (від 40 грн/кг) та яблук. Аграрії скаржаться, що вперше бачать такі збитки на кісточкових плодах.

Частково втрати компенсує урожай ягід, зокрема тепличний виноград – ціни на нього нижчі, ніж в 2020-му. Грунтовий же постраждав від морозів, як і фрукти.

Незабаром сезон ягід продовжать кавуни, фермери прогнозують, що ціни на них у серпні будуть на рівні минулого року.