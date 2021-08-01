Перша срібна медаль України на Олімпіаді в Токіо

Плавець Михайло Романчук завоював срібну медаль для України на Олімпійських іграх у Токіо, повідомляє УНИАН.

Романчук посів друге місце у фінальному запливі на дистанції 1500 метрів.

Він поступився тільки американцеві Роберту Фінке, але випередив німця Флоріана Веллброка.

Після запливу Романчук зізнався, що задоволений другим місцем, а також розповів, що завадило завоювати золото.

У Токіо відбулася церемонія нагородження переможця та призерів запливу на 1500 метрів.

Срібну медаль Романчуку вручив президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка.

Фото НОК України

Фото НОК України

Фото НОК України

Фото НОК України

Михайло Романчук: друга медаль на Олімпіаді