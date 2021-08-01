Перша срібна медаль України на Олімпіаді в Токіо
Плавець Михайло Романчук завоював срібну медаль для України на Олімпійських іграх у Токіо, повідомляє УНИАН.
Романчук посів друге місце у фінальному запливі на дистанції 1500 метрів.
Він поступився тільки американцеві Роберту Фінке, але випередив німця Флоріана Веллброка.
Після запливу Романчук зізнався, що задоволений другим місцем, а також розповів, що завадило завоювати золото.
У Токіо відбулася церемонія нагородження переможця та призерів запливу на 1500 метрів.
Срібну медаль Романчуку вручив президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка.
Михайло Романчук: друга медаль на Олімпіаді
- На Олімпіаді в Токіо Романчук додав срібну медаль на дистанції 1500 метрів до бронзи на дистанції 800 метрів.
- Він приніс Україні перше срібло на Олімпіаді-2020.
- Романчук приніс Україні перші Олімпійські медалі в плаванні за 17 років.