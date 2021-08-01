Українське суспільство звернулася до Байдена

Українські політики, громадські діячі, журналісти та активісти звернулися з листом до президента США Джо Байдена, в якому просять переглянути рішення про незастосування санкцій до компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2", повідомляє Европейская правда.

Текст листа є в розпорядженні "Європейської правди".

У листі наголошується, що заява США та Німеччини після домовленості про "Північний потік-2" ставить під загрозу допомогу США, раніше інвестовану в трансатлантичну безпеку і трансформацію України, і не передбачає ефективних гарантій безпеки для країн, яких торкається проєкт.

"Заява про "Північний потік-2" означає, що в російський державний бюджет буде вкладено більше грошей, які будуть використовуватися для фінансування зловмисних дій в Сполучених Штатах і військової агресії проти України. Ці гроші будуть використовуватися для підтримки деспотичних режимів і придушення сподівань не тільки українського народу, а й білорусів, грузинів і будь-якого іншого російського сусіда, який наважується шукати свою долю" , - йдеться в листі.

Також вказується, що якщо "Північний потік-2" запрацює, Україна втратить важливий фактор стримування ескалації російської агресії, і у Кремля будуть розв'язані руки, щоб почати широкомасштабний наступ на Україну.

"Це дало б Росії більше можливостей шантажувати Україну і Європу, зупиняючи або скорочуючи поставки газу, і створило б умови для того, щоб Росія саботувала і завдавала значної шкоди українській газотранспортній системі або її сегментам, щоб унеможливити транзит газу через Україну" , - йдеться в листі.

Автори листа просять скасувати до середини серпня, крайнього терміну подачі звіту адміністрації США до Конгресу про обов'язкові санкції, необгрунтовану відмову від санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG і повністю виконати всі санкції за сертифікацію відповідно до вимог законодавства США.