Першому місячному автомобілю виповнилося 50 років

Рівно півстоліття тому на поверхню Місяця виїхав перший колісний транспортний засіб з людиною на борту - Lunar Roving Vehicle (LRV), повідомляє Автоцентр.

31 липня виповнюється 50 років з моменту висадки на Місяць першого колісного транспортного засобу, по суті автомобіля - Lunar Roving Vehicle (LRV). Всього на поверхні супутника Землі побували три таких машини - в ході експедиційних програм на Місяць в 1971-1972 рр. - «Аполлон-15», «Аполлон-16» і «Аполлон-17».

Кожен місяцехід важив всього 210 кг і міг перевозити до 490 кг з урахуванням ваги двох космонавтів. Тут важливо зазначити, що на Місяці всі ці вагові параметри полегшувалися в кілька разів через вшестеро меншою, ніж на Землі, сили тяжіння. Так, LRV на Місяці фактично важив всього 34 кг.

Lunar Roving Vehicle був розроблений компанією Boeing і мав досить цікаву конструкцію. В основі баггі загальною довжиною 3 м і колісною базою 2,3 м лежала алюмінієва рама. Остання була зроблена розбірний на болтах - в складеному стані машина займала всього 0,85 м куб, що полегшувало її розміщення зовні космічного модуля

У рух місяцехід наводився чотирма мотор-колесами - потужністю по 0,19 кВт кожне. Крутний момент передавався через хвильовий редуктор (80:1). Також тут були встановлені два рульових електромотора (по 75 Вт), які повертали передні і задні колеса.

Самі колеса були цілим твором мистецтва від військової лабораторії Genaral Motors Defense Research Laboratories з Санти-Барбара (Каліфорнія). Вони мали алюмінієві диски і покришки діаметром 810 мм і шириною 230 мм з плетеної сталевого дроту, покриті титановими грунтозацепамі. Колеса були зроблені відкидними - для все тієї ж компактності при перевезенні на кораблі.

Що ж стосується органів управління, то тут не було ні керма, ні педалей, ні, ясна річ, важеля КП. Все це заміняв аналог сучасного джойстика. Працювати їм було простіше простого: рухом вперед-назад здійснювався розгін або гальмування, а переміщення важеля вправо-вліво приводили в дію кермові електромотори.

Космічне баггі живили дві акумуляторні срібно-цинкові батареї на 36В ємністю по 121 А.ч. Запас ходу становив 92 км, однак реально машина проїздила по Місяцю набагато менше. Керівники польотів підстраховувалися, адже в разі поломки місяцеходу космонавтам мало б вистачити кисню для повернення на базу своїм ходом. У першій експедиції «Аполлон-15» LRV проїхав 27,76 км, віддалившись від місячного модуля на 5,0 км, у другій «Аполлон-16» - 26,55 км і 4,5 км відповідно. Рекордної стала третя місія - «Аполлон-17», коли баггі покрило відстань 35,89 км, виїхавши від бази на 7,6 км.

Машина пересувалася по поверхні Місяця зі швидкістю 8 - 10 км/год, однак на деяких відрізках LRV показував 16 км/год, а одного разу і зовсім розігналася до 18 км/год.

Під час поїздок по Місяці не обійшлося і без позаштатних ситуацій. Під час експедиції «Аполлон-16» один з космонавтів випадково обламав пилової щиток над одним з коліс, в результаті чого машина швидко запилилася, що викликало сильне нагрівання батарей. Однак астронавти не розгубилися і за допомогою клейкої стрічки і затискачів виправили поломку.

Відзначимо, що кожен з трьох Lunar Roving Vehicle устатковувався 16-мм кінокамерою, 70-мм фотокамерою, а також кольоровий телекамерою з 6-кратним зум-об'єктивом, яка за допомогою електроприводів могла управлятися і операторами з Центру управління польотів. До речі, саме вона дозволила зняти старт місячного модуля при поверненні на Землю (див. Друге відео в кінці статті). А як же при цьому забирали назад місяцехід?

На жаль, у всіх трьох експедиціях повернення Lunar Roving Vehicle на земну поверхню не було передбачено - в місячному модулі на зворотному шляху вже не було нижньої ступені для кріплення машини. Тому всі три місяцеходу, на жаль, так і залишилися на Місяці. Правда, був побудований ще і четвертий Lunar Roving Vehicle, який так і не полетів в космос. Проте, сьогодні в багатьох американських музеях можна побачити точні копії Lunar Roving Vehicle. До речі, на розробку і споруду місячних баггі було витрачено 38 млн доларів, що в два рази перевищило початковий кошторис в 19 млн.