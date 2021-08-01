У Києві розбили суперкар McLaren

Вартість потерпілого в ДТП суперкара стартує від 200 000 доларів, повідомляє Автоцентр.

Водіння суперкарів вимагає особливої вправності і граничної концентрації. Адже впоратися з такою кількістю «коней» здатний не кожен автомобіліст. Найчастіше надмірна самовпевненість водіїв спортивних машин призводить до ДТП.

Яскравим тому прикладом став інцидент, який стався на вулиці Наталії Ужвій в Києві. Водій червоного McLaren 650S Spider спробував протиснутися між двома машинами, але не розрахував відстань і зіткнувся з яскраво-жовтим Kia Stonic.

Судячи з відео, порушив ПДР і водій корейського кроссовера, який почав зміну смуги руху, але при цьому не оцінив дорожню обстановку. Якби він подивився в дзеркало, то побачив суперкар і ДТП вдалося б уникнути. А так обидва автомобілі отримали серйозні пошкодження і тепер відправляться в майстерню.

Найбільше дісталося McLaren. У нього подряпав і зім'ята ліва сторона і задній бампер. У Kia Stonic відірвався передній бампер, а також пошкоджено праве крило. Водії, на щастя, не постраждали.