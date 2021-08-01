Оля Полякова та Макс Барських злилися в поцілунку
Українські артисти Оля Полякова і Макс Барських злилися в жаркому поцілунку на "Вечорі прем'єр. Літня серія" з Катериною Осадчою, повідомляє УНИАН.
Таке шоу вони влаштували, звичайно, не на сцені, а за лаштунками. Спочатку Полякова підійшла до Барських і удала, що цілує його на камеру. Але самого поцілунку як такого не було.
Мабуть, Макс вирішив, що все розпочате потрібно доводити до кінця, тому він сам нахилив Олю і поцілував її вже по-справжньому.
"Мабуть, мене підріже і закопає в лісі чоловік Олі", - сказав Макс після поцілунку з Поляковою.