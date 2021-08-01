Оля Полякова та Макс Барських злилися в поцілунку

Українські артисти Оля Полякова і Макс Барських злилися в жаркому поцілунку на "Вечорі прем'єр. Літня серія" з Катериною Осадчою, повідомляє УНИАН.

Таке шоу вони влаштували, звичайно, не на сцені, а за лаштунками. Спочатку Полякова підійшла до Барських і удала, що цілує його на камеру. Але самого поцілунку як такого не було.

Полякова поцілувалася з Барських в губи / фото Світське життя

Мабуть, Макс вирішив, що все розпочате потрібно доводити до кінця, тому він сам нахилив Олю і поцілував її вже по-справжньому.

"Мабуть, мене підріже і закопає в лісі чоловік Олі" , - сказав Макс після поцілунку з Поляковою.