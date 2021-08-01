Дзідзьо розповів про своє особисте життя

Український співак Дзідзьо (Михайло Хома) після розлучення з дружиною, співачкою Slavia (Ярославою Притулою-Хомою) розповів про особисте життя. Артист повідав, чи знайшов собі нову кохану чи насолоджується холостяцьким життям, повідомляє Обозреватель.

Так, за словами Дзідзьо, у нього немає часу на романтику. Знаменитість зізнався, що зараз його серце вільне, але заводити нові стосунки поки не планує, ідеться в програмі "Світське життя".

"Зараз немає часу на це. У мене фільм, монтаж, концерти, альбом готую. Не встигаю, лягаю спати о 2 годині ночі, встаю о 6 ранку" , – зазначив артист.

Окрім того, Дзідзьо назвав свої вподобання в дівчатах. Він зазначив, що це повинна бути особлива дівчина, яка буде "милою серцю".

"Мила, серцю моєму мила. Думаю це повинен бути погляд в очі, і коли я впізнаю людину свого життя, вона буде зі мною" , – озвучив знаменитість.

Коротко про знаменитість:

Дзідзьо (Михайло Хома) – український співак, автор пісень, актор, кінорежисер, продюсер, фронтмен і засновник гурту "DZIDZIO". Заслужений артист України (2020). Посол Збірної України з футболу.

У квітні 2021 році Дзідзьо заявив про розлучення з дружиною Ярославою, з якої був у стосунках 20 років. За словами ексдружини артиста, причиною їхнього розлучення стала її кар'єра і публічність.