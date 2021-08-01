У Китаї тестують на СOVID-19 мільйони людей через спалах хвороби

Влада КНР у спробах впоратися з новим спалахом COVID-19, джерелом якого стали робітники аеропорту Нанкіна (провінція Цзянсу), перевіряють на можливу наявність коронавірусу мільйони жителів країни, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними телеканалу, випадки COVID-19, пов'язані з аеропортом, зафіксовано вже в понад 10 провінціях і 20 містах країни. Загалом за неділю медичні служби відзвітували про виявлені 75 випадків COVID-19, зокрема 53 місцевого походження. Фахівці пов'язують зростання захворюваності коронавірусом з поширенням штаму "дельта".

Тим часом влада почала брати аналізи в Нанкіні, населення якого становить понад 9,3 млн осіб, і помістила в режим ізоляції сотні тисяч осіб. Також робляться спроби відстежити осіб, які виїжджали з Нанкіна, а також з Чжанцзяцзе – популярного серед туристів міста в провінції Хунань. Наразі влада ввела режим ізоляції для всіх 1,5 млн жителів Чжанцзяцзе і закрила доступ до місцевих визначних пам'яток.

Нові випадки вірусу виявлені в провінціях Хайнань, Шаньдун, в Нінся-Хуейському автономному районі. Окремий спалах COVID-19 зафіксовано в місті Чженчжоу (провінція Хенань), який раніше постраждав від повеней. Після того, як в Чженчжоу зареєстрували 27 випадків коронавірусу місцевого походження, адміністрація розпорядилася протестувати на COVID-19 всіх жителів міста – понад 10 млн осіб.

Тим часом надходили повідомлення, що деякі з вакцинованих жителів в осередках захворювання виявилися інфікованими COVID-19. Однак влада зазначила, що подібні випадки – в межах норми, і закликала продовжувати вакцинуватися і дотримуватися обмежувальних заходів.

"Захист, який дають вакцини від COVID-19, міг деякою мірою погіршати у випадку зі штамом "дельта", але нинішні вакцини досі мають хороший профілактичний і захисний ефект проти варіанту "дельта" , – заявив епідеміолог Фен Цзицзянь з центру з контролю і профілактики захворювань КНР.

У Національній комісії охорони здоров'я КНР своєю чергою повідомили, що в Китаї на 30 липня було зроблено понад 1,6 млрд щеплень проти COVID-19.