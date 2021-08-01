У МОЗ зробили попередження про COVID-вакцинацію

Після отримання щеплення від коронавірусу треба обов'язково запитати у лікаря, чи вніс він дані про це в електронну систему охорони здоров’я. Адже без цього ви не зможете отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію або COVID-сертифікат, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповіли в Національній службі здоров'я України (НСЗУ), що підпорядковується Міністерству охорони здоров'я.

Такий сертифікат буде обов'язково потрібний при виїзді за кордон, або ж всередині країни. Зокрема, в разі посилення карантинних обмежень восени у вакцинованих людей будуть певні привілеї.

Перевірте себе в електронній системі

В НСЗУ нагадують, якщо ви вже вакцинувалися, треба перевірити, чи внесли дані про вашу вакцинацію в електронну систему. Для цього треба звернутися до лікаря (можна навіть по телефону), з яким ви уклали декларацію.

"Ваш сімейний лікар має право бачити в електронній системі охорони здоров'я всі дані про вакцинацію. На основі наявних та коректних даних сімейний лікар може виписати міжнародне свідоцтво про вакцинацію" , - розповіли в службі.

Що робити, якщо в системі вас нема

Якщо ж лікар не бачить вас в системі, або ж дані неправильні або неповні, вам треба звернутися до пункту, де ви робили вакцинацію. Там зможуть внести або скорегувати дані.

"Тобто внести чи виправити дані про вакцинацію має той лікар, який її проводив у відповідному пункті щеплення. Якщо щеплення пацієнт робив у свого сімейного лікаря - потрібно звертатися до нього" , - додали в НЗСУ.

Автор: Світлана Мащенко