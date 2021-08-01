У річках України є залишки препаратів проти COVID – Мінекології

У воді головних річок України виявлено залишки медичних препаратів, які застосовуються в лікуванні COVID-19, повідомляє Украинская правда.

Про це заявив заступник міністра екології та природних ресурсів Михайло Хорєв в ефірі телеканалу "Дом"

Хорєв повідомив, що недавно було проведено первинний аналіз (скринінг) трьох головних річок, води яких використовуються для водопостачання населення — Дніпра, Дністра і Сіверського Дінця.

"Перевіряли воду на 3200 речовин — це цільовий скринінг, тобто коли у вас є конкретний перелік і ви шукаєте. А також вода досліджувалася на 64 000 речовин — це просто припущення, що вони можуть бути чи ні. Згідно з результатами, дійсно, якісь забруднювальні речовини є" , — сказав Хорєв.

Так, екологи з'ясували, що в українських водах відзначається дуже велика кількість цинку, також виявлені пестициди, але не в дуже великій кількості. Фіксуються і метали, при цьому в воді фактично немає ртуті. Також є сліди фармпрепаратів у воді.

"Ковідних" препаратів дуже багато. Те, що входить саме до "ковідного" протоколу, саме ці речовини зараз у нас у воді. Ми це фіксуємо. Ми ж з вами вживаємо таблетки. Велика кількість людей лікується, і це все потрапляє туди" , – заявив він.

"У Європі відбувається те саме... Європейці чітко оцінюють: якщо фармпрепарати трапляються у воді — це значить, що погано, недостатньо працюють очисні споруди... У Європі є й хороші модернізовані очисні споруди, але є й старі" , – додав Хорєв.

Хорєв зазначив, що дуже велика проблема — наявність фосфатів, які застосовуються при виробництві мийних засобів.

"Вони, по-перше, погано чистяться, і тому наявні постійно в наших стічних водах через те, що очисні споруди з ними не можуть впоратися. Є два способи у світі, як борються з фосфатами: або будувати дорогі очисні споруди, або їх забороняють у використанні мийних засобів" , — сказав він.

Україна пішла другим шляхом — ввела обмеження на використання фосфатовмісних засобів, але вони почнуть діяти лише з 2023 року.

За його словами, скринінг трьох головних водних басейнів показав, що в порівнянні з країнами Європи "у нас не найгірша ситуація".