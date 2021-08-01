У Lufthansa з'являться спальні місця в економкласі

Німецька авіакомпанія Lufthansa оголосила про появу з 2 серпня на постійній основі спальних місць в економкласі на далеких напрямках, повідомляє Avianews.

При сплаті збору від 159 до 229 євро за рейс пасажир може отримати у своє розпорядження блок з трьох або чотирьох сидінь, матрац, подушку і плед як в бізнес-класі.

Безпеку на випадок турбулентності забезпечать спеціальні ремені, які фіксують людину в положенні лежачи.

Спальний ряд крісел можна оформити тільки на стійці реєстрації або біля виходу на посадку при наявності вільних місць. Всього новою послугою зможуть користуватися до трьох пасажирів на кожному рейсі.

Замовити ряд крісел для сну можна буде на маршрутах з тривалістю польоту понад 11 годин. Це рейси з Німеччини на Далекий Схід, західне узбережжя США, Центральну і Південну Америку або Південну Африку.

У тестовому режимі спальні місця в економкласі Lufthansa продавала кілька тижнів в кінці 2020 року на маршруті між Франкфуртом і Сан-Паулу на тлі зниження завантаження літаків через обмеження на подорожі. В авіакомпанії заявили, що отримали багато позитивних відгуків.

До цього моменту в положенні лежачи на далеких рейсах могли літати тільки пасажири першого або бізнес-класу Lufthansa. Крісла в таких салонах розкладаються в горизонтальне ліжко.